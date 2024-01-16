Üye Girişi
Haberler

Emniyetin Operasyonu Kamerada

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan çatışma sonrası polisin düzenlediği operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonun dron destekli olduğu ve şüphelilerin yakalanma anlarının yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

EMNİYETİN OPERASYONU KAMERADA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığı çatışma sonrası polisin düzenlediği operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonun görüntülerinde, şüphelilerin yakalanma anları yer aldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka İzmir Güvenlik İzmir Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title