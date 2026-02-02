Şehit Polis Memurunun Oğlu Metehan, Okula Makam Aracıyla Bırakıldı

2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde, şehit polis memuru Birol İli'nin oğlu Metehan'ı makam aracıyla okula bıraktı.

Kentte, 2025-2026 eğitim öğretim yarıyılının ikinci döneminde binlerce öğrenci okula başladı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2022 yılında şehit olan polis memuru Birol İli'nin oğlu Metehan'ı evinden alarak makam aracına bindirdi. Metehan, konvoy ve sirenlerle eğitim gördüğü okula getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Metehanımızın ve tüm öğrencilerimizin yeni eğitim dönemini kutluyor; başta şehit Birol İli olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Büyük emniyet ailesi olarak emanetlerimizin her daim yanındayız" denildi.