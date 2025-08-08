Emniyet Müdürü'nden Hastanedeki Kız Çocuğuna Geçmiş Olsun Ziyareti

Emniyet Müdürü'nden Hastanedeki Kız Çocuğuna Geçmiş Olsun Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer, hastanede tedavi gören küçük Alya Mira'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer, hastanede tedavi gören kız çocuğunu ziyaret etti.

Özer, polis memuru Orçun Düzel'in Anamur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kızı Alya Mira'ya hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette küçük Alya Mira ile yakından ilgilenen Özer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün de geçmiş olsun dileklerini aileye iletti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı

Başkan devrede! Galatasaray'dan bomba Icardi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.