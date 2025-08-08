Emniyet Müdürü'nden Hastanedeki Kız Çocuğuna Geçmiş Olsun Ziyareti

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer, hastanede tedavi gören kız çocuğunu ziyaret etti.

Özer, polis memuru Orçun Düzel'in Anamur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kızı Alya Mira'ya hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette küçük Alya Mira ile yakından ilgilenen Özer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün de geçmiş olsun dileklerini aileye iletti.