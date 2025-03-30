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Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Küçük Kızın Doğum Gününü Kutladı

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Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kendisini davet eden 8 yaşındaki Şennur'un doğum gününe katılarak sürpriz yaptı. Kurt, mahalledeki çocuklarla birlikte kutlama yaparak Şennur'a hediyeler sundu.

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kendisini davet eden kız çocuğunun doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.

Kenan Kurt, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü aracılığıyla kendisini doğum gününe davet eden Şennur'u, Fevzipaşa Mahallesindeki evinde ziyaret etti.

Küçük kızın annesi, ablası ve kardeşleriyle bir araya gelen Kurt, daha sonra mahalledeki çocuklarla Şennur'un doğum gününü kutladı.

Şennur'a, sağlıklı ve mutlu yıllar dileyerek hediye takdim eden Kurt, neşelerine ortak olduğu çocuklarla keyifli anlar geçirdi.

Emniyet Müdürü Kurt, ziyaret sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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