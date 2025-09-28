Haberler

Emniyet Müdürü Karaburun, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verdi ve halkın taleplerini dinledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken ilçesindeki halk pazarı esnafıyla bir araya geldi.

Karaburun, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde hafta sonları kurulan pazarı ziyaret etti, esnafla buluştu.

Burada vatandaşlarla da sohbet eden Karaburun, pazarcılar ile halkın talep ve isteklerini dinledi.

Karaburun, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi hakkında vatandaşları bilgilendirip, gördükleri sıkıntılı durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Karşılaştığı çocuklara hediye veren Karaburun, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek

Kışlıkları çıkarın! Bu akşamdan itibaren fena bastıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.