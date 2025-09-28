Emniyet Müdürü Karaburun, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken ilçesindeki halk pazarı esnafıyla bir araya geldi.

Karaburun, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde hafta sonları kurulan pazarı ziyaret etti, esnafla buluştu.

Burada vatandaşlarla da sohbet eden Karaburun, pazarcılar ile halkın talep ve isteklerini dinledi.

Karaburun, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi hakkında vatandaşları bilgilendirip, gördükleri sıkıntılı durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Karşılaştığı çocuklara hediye veren Karaburun, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.