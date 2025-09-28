Haberler

Emniyet Müdürü Karaburun, Erzurum'un Güney İlçelerini Ziyaret Etti

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde denetimlerde bulunarak güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Karayazı Polis Merkezi Amirliği'ni ve ilçedeki Tutak Sabit Yol Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Karaburun, güvenlik tedbirlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Hınıs'a geçen Karaburun, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Hınıs Polis Merkezi Amirliği'ne ziyarette bulundu.

Karaburun, buradan da Karaçoban'a geçip İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Karaçoban Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Ziyaret ettiği yerlerde personeliyle bir araya gelip sohbet eden Karaburun, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
