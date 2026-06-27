Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kriminal Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kriminal Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen faaliyetler ve çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda adli bilimler alanındaki güncel gelişmeler ile delil analizine yönelik çalışmalarıın ele alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kriminal Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen faaliyetler ve çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, Kriminal Daire Başkanlığımızı ziyaret ederek yürütülen faaliyetlere ve çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi."

Toplantıda; adli bilimler alanındaki güncel gelişmeler, inceleme kapasitesinin daha da güçlendirilmesine yönelik projeler ve delil analizine ilişkin çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Ayrıca, Sayın Genel Müdürümüz Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü hakkında brifing alarak yerinde incelemelerde bulundu.

Suçla mücadelede bilimsel yaklaşımın ve teknolojik imkanların etkin kullanımının önemine vurgu yapan Sayın Genel Müdürümüz, özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ederek başarı ve kolaylıklar diledi."

Kaynak: ANKA