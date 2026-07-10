Emniyet'te Narkotik Çalışmaları Masaya Yatırıldı
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri ele alındı.
(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın başkanlığında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan'ın riyasetinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi."
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın birim amirlerinin katılım sağladığı toplantıda; toplum sağlığını ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu tehdidiyle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Uyuşturucuya karşı mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Zehir tacirlerinin gençlerimizin hayatlarını karartmasına, ailelerimizin huzurunu bozmasına ve geleceğimizi tehdit etmesine asla izin vermiyoruz, vermeyeceğiz."