Emniyet Müdürleri Kararnamesi Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne görevden alındı. Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne; Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne görevden alındı. Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne; Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Emniyet müdürleri kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı. Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Edirne, Denizli, Muğla, Trabzon, Konya, Balıkesir illerinin de arasında olduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti.

ANKARA VE İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürü; Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kararnameyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına da atama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu atanırken; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne de Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit getirildi.

İMAMOĞLU TAŞLI SALDIRIYA UĞRADIĞI DÖNEM ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAN TUNCER DE GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Tuncer'in yerine Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar getirildi.

Polis Başmüfettişi Erdem Bildirici Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan atanırken; Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne ise Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat getirildi.

Görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan emniyet mensupları şöyle:

"Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bayburt Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçı, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer."