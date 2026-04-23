Hatay'da İlçe Emniyet Müdürleri koltuklarını çocuklara devretti

Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla emniyet müdürleri makam koltuklarını öğrencilere devretti. Öğrenciler, bayram kutlamaları kapsamında emniyet müdürleriyle bir araya geldi.

Belen İlçe Emniyet Müdür Vekili Şeyma Cevizoğlu, Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Eker ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Öğrencinin bayramını kutlayan Cevizoğlu, koltuğunu temsili olarak Eker'e devretti.

İskenderun ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Mevlana Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ayaz Ömür Yıldırım'a koltuğunu bıraktı.

Yıldırım, telsizden polislere anons geçti.

Ziyaret sonunda Yıldırım ve beraberindekiler Güneş ile fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar
