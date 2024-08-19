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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Demirtaş, Ankara'ya uğurlanırken yaptığı açıklamada, ülkenin daha huzurlu, güvenli, refah ve mutlu olabilmesi için çalışacaklarını belirtti. Bursa Valiliği'ne ise Erol Ayyıldız atandı.

EMNİYET Genel Müdürü olarak atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çok sayıda kişinin katıldığı törenle Ankara'ya uğurlandı. Demirtaş, "Türkiye'nin genelinde inşallah bundan sonra ülkemizin daha huzurlu, daha güvenli, daha refah, daha mutlu olabilmesi için tüm arkadaşlarımızla ve sayın bakanımızla bu süreci yürüteceğiz" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Ağustos tarihli atama kararıyla, Emniyet Genel Müdürü oldu. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Bursa Valisi olarak atandı.

Mahmut Demirtaş için saat 09.30'da Bursa Valiliği'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gördüğü ilgi karşısında duygulanan Mahmut Demirtaş, "Bir yıl gibi çok önemli sürede burada olmak benim için çok önemliydi. Bursa'yı tanıtmak, Bursalıları tanımak, Bursalılara hizmet etmekten büyük bir onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tezhipleriyle malumunuz olarak göreve atandım. Allah bizleri mahcup etmesin. Türkiye'nin genelinde inşallah bundan sonra ülkemizin daha huzurlu, daha güvenli, daha refah, daha mutlu olabilmesi için tüm arkadaşlarımızla ve sayın bakanımızla bu süreci yürüteceğiz" dedi.

Öte yandan, Bursa Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız'ın ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılacak devir teslim törenin ardından yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

MAHMUT DEMİRTAŞ HAKKINDA

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise eğitimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Van ve Osmaniye'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda mülkiye müfettişi olarak göreve başladı. Sırası ile Adıyaman, Adana, Mardin'de vali olarak görev yapan Demirtaş, geçen yıl ağustos ayında Bursa Valisi oldu. Geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan ve iyi derecede İngilizce bilen Demirtaş, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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