Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 15 Temmuz programında konuştu Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Gölbaşı Yerleşkesi'nin 15 Temmuz'un en önemli sayfalarının yazıldığı yerlerden biri olduğunu belirtti.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, ilk olarak darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Darbe girişimi esnasında Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı bölümlere karanfil bırakarak anı defterini imzalayan Demirtaş, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Havacılık Daire Başkanlığı'nda ilk bombanın düştüğü alana karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile birlikte Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki anma programına katılan Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz gecesi tarihin tanık olduğu eşi benzeri olmayan büyük bir destan yazıldığını söyleyen Demirtaş, "O büyük destanın en önemli sayfalarının yazıldığı noktaların başında şu an içerisinde bulunduğumuz yerleşkede yer alan başkanlıklarımız gelmektedir. O gece yazılan destanın başkahramanları ise vazifelerinin başında şehadet şerbeti içen evlatlarımız ve kahraman gazilerimizdir. Kahramanlarımız, o gece bizlere, her hal ve şartta kutsal bildiğimiz değerler uğruna, gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmeyi miras bırakmıştır." dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla görevinin başında olduğunu ifade eden Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sayın bakanımızın öncülüğünde, milletimizin huzuru ve demokrasimizin bekası için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimize, Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Darbeye dur diyen milletimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Program Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasının ardından sona erdi.