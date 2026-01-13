Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Haberler

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceleyerek çeşitli kategorilerde oy verdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Demirtaş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Demirtaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Demirtaş, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
