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EGM'ye 6 bin 250 Yeni Kadro İhdas Edildi

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Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 6 bin 250 kadro ihdas edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 6 bin 250 kadro ihdas edildi.

"Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 925 başmüfettiş, 200 merkez emniyet müdürü, 425 emniyet amiri, taşra teşkilatı için de 500 bilgisayar işletmeni ile 4 bin 200 emniyet amiri kadrosu ihdas edildi.

Kaynak: AA
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