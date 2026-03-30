Emniyet Genel Müdürlüğünden "Baybaşin" suç örgütüne sınır ötesi operasyon

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) işbirliğiyle düzenlenen uluslararası operasyonda, "Baybaşin" suç örgütüne mensup 9 zanlının mal varlıklarına el konuldu.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Europol işbirliğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri, "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), örgüt elebaşı H.F.B. ve yöneticisi Ç.D'nin, sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'daki gayrimenkul üzerinden akladığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında gözaltına alınan 9 şüphelinin Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına, Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki hak ile alacaklarına el konuldu.

Suç ve suçluyla mücadelenin sadece sınırlar içinde değil uluslararası alanda da aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan kaynaklar, hiçbir suç odağına alan bırakılmayacağını, suçluların nerede olursa olsun izinin sürülerek etkisiz hale getirileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
