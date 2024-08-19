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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş ile Bursa Valisi Ayyıldız'ı kabul etti

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Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı. Demirtaş ve Ayyıldız devir-teslim töreni sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sayın Demirtaş ve Sayın Ayyıldız'ı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararları'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Demirtaş ve Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürümüz olarak atanan Sayın Mahmut Demirtaş göreve başladı. Sayın Demirtaş, düzenlenen törenle Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı."

BAKAN YERLİKAYA'YI ZİYARET ETTİLER

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş ve Bursa Valisi Ayyıldız, devir-teslim töreni sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sayın Demirtaş ve Sayın Ayyıldız'ı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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