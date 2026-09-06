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Emniyetten KPSS'de gençlere tam destek

Emniyetten KPSS'de gençlere tam destek
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarına katılan gençlerin sınavlara zamanında ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için ekiplerin destek sağladığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, gençlerin emeğinin karşılığını alması için her an yanlarında oldukları vurgulandı.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarına katılan gençlerin sınavlarına zamanında ve güvenli şekilde ulaşabilmeleri için ekiplerin destek olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sınavlarına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için ekiplerimiz destek oldu. Çünkü biliyoruz ki her bir sınav yıllarca süren hazırlığın, verilen emeğin ve gösterilen fedakarlığın karşılığıdır. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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