Emniyet Genel Müdürlüğü: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Saldırılarla İlgili 591 Sanal Medya Hesabı Hakkında İşlem Başlatıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sanal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında; kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış; içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
