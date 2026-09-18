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Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında yeni görevlendirmeler: 11 birimin başkanı değişti

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Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında yeni görevlendirmeler: 11 birimin başkanı değişti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 11 yeni görevlendirme yapıldığını açıkladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Siber Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele birimlerinin de aralarında bulunduğu başkanlıklarda görev değişikliklerine gidildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 11 yeni görevlendirme yapıldığını açıkladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Siber Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele birimlerinin de aralarında bulunduğu başkanlıklarda görev değişikliklerine gidildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yapılan yeni görevlendirmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre, Rüştü Yılmaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı, Adnan Özdemir Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, Hüseyin Ediz Tercanoğlu Özel Harekat Başkanı, Murat Türesin Personel Başkanı olarak görevlendirildi.

Nihat Uzun Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Turgay Olgun Dış İlişkiler Daire Başkanı, Fatih Tatlıoğlu Güvenlik Daire Başkanı, Oykun İlgün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu.

Beyhan Gürbüz Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili, Aydın Uğurlu Tanık Koruma Daire Başkanı, Salih Gözüm ise Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Çiftçi, yeni görevlere atanan isimleri tebrik ederek, "Her birine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlendirmelerin Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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