Emniyet Genel Müdürlüğü, gençlere yönelik "5x5 Mini Futbol Turnuvası" düzenledi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, teröre karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde "5x5 Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle Mücadele Daire Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gençlerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, teröre karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ülkemiz genelinde 5x5 Mini Futbol Turnuvası düzenlendi. A Gençler ve B Gençler kategorilerinde, kız ve erkek olmak üzere toplam 10 bin 480 gencimiz sahaya çıktı. Etkinlik süresince 78 bin 622 kişiye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Paylaşımda, 5x5 Mini Futbol Turnuvası'ndan görüntülere de yer verildi.