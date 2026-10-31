Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcılıkta polis ve savcı taklidine karşı uyardı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dolandırıcıların kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası talep edebilecekleri uyarısında bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılar sizi arayarak kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para veya ziynet eşyası talep edebilir. Böyle bir durumda kişisel bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın. Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya ziynet eşyası talep etmez, kimlik ve banka bilgilerinizi sormaz. Şüpheli bir durumda görüşmeyi hemen sonlandırın, vakit kaybetmeden 112'yi arayın veya en yakın kolluk birimine başvurun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA