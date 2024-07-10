Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz hain darbe girişimi konsorsiyum ürünüdür

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, "1960 darbesi İngiliz ağırlıklı bir darbedir. 1980 darbesi ise apaçık ABD'nin darbesidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ise konsorsiyum ürünüdür." dedi.

Çalışkan, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" konferansında, hain darbe girişiminin 15 Temmuz tarihine denk gelmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

15 Temmuz'un batılılar için önemli olduğuna değinen Çalışkan, "15 Temmuz rastgele seçilmiş bir tarih değildir. 7 Haziran-15 Temmuz 1099 Kudüs'ün işgal edildiği tarih aralığıdır. 7 Haziran'da başlayan saldırılar sonucunda 15 Temmuz'da Kudüs haçlılarca işgal edildi." dedi.

Darbeyi virüse benzeten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Maalesef Osmanlı'nın son zamanlarında bizim ordumuza da böyle bir hastalık sirayet etmiş. 1960 darbesi İngiliz ağırlıklı bir darbedir. 1980 darbesi ise apaçık ABD'nin darbesidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ise konsorsiyum ürünüdür. FETÖ, ülkemizde yıllarca kurumlara hakim olmaya çalışmıştır. FETÖ, kuruluşundan bu yana bir gladyo yapılanması olarak ülkedeki yönetimin kılcal damarlarına kadar sızmıştı. 2004'e gelindiğinde devletin bütün kademelerine ya hakim olmuşlar ya da oraları yönlendirecek konuma gelmişler."

Çalışkan, "Anadolu'da 'Olanda hayır vardır' görüşü bulunur. 15 Temmuz'un da bir hayrı vardır. Bu yapı, darbeyi 2-3 yıl daha öteleseydi ülkeyi anahtar teslim alırdı. Çünkü 2-3 yıl daha öteleselerdi 200-250 generalle bu darbeyi yapmış olacaklardı. O gün söylenecek söz kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da hiçbir terör örgütünün milleti parçalamaya ve ülkeyi bölmeye gücünün yetmeyeceğini dile getirdi.