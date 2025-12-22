Haberler

Ümraniye'de emlakçının silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı Edirne'de yakalandı

Ümraniye'de emlakçı Serdar Akburak'ın evine girerken silahla vurulması olayıyla ilgili 3 zanlı, Edirne'de yakalandı. Zanlıların yurt dışına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Ümraniye'de, bir emlakçının evine girdiği sırada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı Edirne'de gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elmalıkent'te, 17 Aralık'ta emlakçı Serdar Akburak'ın (31) evinin bulunduğu binaya girerken silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kiralık araçla bölgeye gelen 2 şüpheliden birinin Akburak'a ateş ettiği, birinin ise olaydan bir saat önce sokak ve çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olayla ilgili 3 şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra başka bir araçla Edirne'ye kaçtıkları tespit edildi.

Şüpheliler, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük olduğu, saldırı talimatını yurt dışındaki bir suç örgütünden aldığı öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden birinin olay öncesinde sokak ve çevresinde keşif yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
title