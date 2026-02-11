Haberler

İstanbul'da arsa satışı için buluştuğu kişiyi öldürmekle suçlanan emlakçı tutuklandı

Arnavutköy'de, arsa satışı için buluştuğu Faik Bingöl'ü öldüren emlakçı Özkan V. tutuklandı. Bingöl'ün cesedi ormanlık alana atıldı.

Arnavutköy'de arsa satışı için buluştuğu kişiyi öldürdüğü öne sürülen emlakçı tutuklandı.

Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl (38) hakkında 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Bingöl'ün, Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arsayı satın almak için emlakçı Özkan V. (39) ile irtibat kurduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Özkan V'nin, 9 Şubat'ta akşam saatlerinde buluştuğu Faik Bingöl'ü, aralarında çıkan tartışmada tabanca ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra Bingöl'ün cansız bedenini Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alana attığı belirlendi.

Özkan V'nin daha önce iki ayrı "silahla tehdit" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana atmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Şüpheli Özkan V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
