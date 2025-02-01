Emirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 35 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, 92,49 gram çeşitli uyuşturucu madde, sentetik peçete, 11 cep telefonu, 10 bin lira para, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cam ve plastik aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili, 5 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapma, 30 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 35 kişiden A.T. ve F.S.Ş'ye uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanırken 33 kişi serbest bırakıldı.