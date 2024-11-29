Emirdağ'da Tır Dorsesinde Yangın: 6 Otomobil Hasar Gördü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın sonucunda 6 otomobilde hasar meydana geldi. Yangın, tırın sürücüsü tarafından fark edilerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kontrol altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın nedeniyle 6 otomobilde hasar oluştu.
O.E. (39) idaresindeki 41 L 1709 plakalı otomobil taşıyan tır, Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Beyören köyü yakınlarında seyir halindeyken dorse kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesinde bulunan 6 otomobilde hasar meydana geldi.