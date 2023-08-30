Emir Can İğrek, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu

Son albümü 'Parti İptal'deki tüm şarkılarıyla dijital platformlarda viral olan Emir Can İğrek, dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Organizasyonunu Atlantis Yapım'ın üstlendiği konserde başarılı bir performans sergiledi ve konuklarıyla düetler yaptı.

Son albümü "Parti İptal"deki tüm şarkılarıyla dijital platformlarda viral olan, "Ali Cabbar" parçasıyla bir fenomen yaratan Emir Can İğrek dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.

Organizasyonunu Atlantis Yapım'ın üstlendiği konserde 28 şarkıdan oluşan repertuvarıyla başarılı bir performansa imza attı.

Emir Can İğrek üç gün boyunca aralıksız prova yaparak hazırlandı.

Gecenin sürprizi ise Emir Can İğrek'in konuklarıydı. İğrek sahnesine davet ettiği Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ve rap dünyasının yıldızı Patron ile yaptığı düetlerle konserini daha da renklendirdi.