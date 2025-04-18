Emine Yıldırım'ın 'Gündüz Apollon Gece Athena' Filmi Pekin Film Festivali'nde Yarışacak

Yönetmen Emine Yıldırım'ın 2024 yapımı "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi, 15. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde (BJIFF), yarışma bölümü seçkisinde yer aldı.

Açılış töreni bugün yapılan festivalde, 17 film, "Tientan" (Gök Tapınağı) ödülleri için yarışacak.

Türkiye'den, Emine Yıldırım'ın yönettiği "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi de "Tientan" ödülleri için yarışacak yapımlardan biri oldu.

Çinli yönetmen ve oyuncu Ciang Vın başkanlığındaki 7 kişilik jüri, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Sanata Katkı", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetimi" ve "En İyi Müzik" kategorilerinde seçimler yapacak.

Ödüller, 27 Nisan'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Başrolünü Ezgi Çelik'in üstlendiği 2024 yapımı film, yetimhanede büyümüş bir kadının annesinin hayaletini bulmak umuduyla çıktığı fantastik yolculuğu konu ediyor.

"Gündüz Apollon Gece Athena", 37. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde, en iyi filme verilen "Asya'nın Geleceği Ödülü"nü kazanmıştı.