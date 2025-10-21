Haberler

Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ülkedeki programları kapsamında Al Salam Sarayı'na geldi.

Emine Erdoğan'ı burada, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Nora Mohammed Al Mashaan, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler, Müzeler ve Kütüphaneler Merkezi Başkanı ve Al Salam Sarayı Müzesi Genel Müdürü Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler Merkezi Araştırma, Çeviri ve Yayın Dairesi Müdürü Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz A. Aladwani'nin eşi Afrah Al-Fadaqi karşıladı.

Sarayın müze bölümünü gezen Emine Erdoğan, müzenin mimarisi, yapılış süreçleri ve Irak'ın işgalinden sonra sarayın yeniden inşasına ilişkin bilgi aldı, sarayı ziyaret eden önemli devlet adamlarının fotoğraflarını inceledi.

Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Nora Mohammed Al Mashaan, Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Afrah Al Fadaqi ile öğle yemeği yedi.

"Kuveyt'in sembol yapılarından Barış Sarayı Müzesi'ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum"

Daha sonra sarayın anı defterini imzalayan Emine Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Kuveyt'in sembol yapılarından olan Barış Sarayı Müzesi'ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Günümüzde müzeler, yalnızca nesnelerin sergilendiği alanlar değil, kültürel diplomasinin en etkili unsurlarından ve yumuşak güç kaynaklarından biridir. Barış Sarayı Müzesi, şehre damga vuran mimarisi ve Kuveyt'in tarihine ışık tutan kapsamlı anlatısıyla, yalnızca Kuveyt'in değil, dünyanın da seçkin müzeleri arasında yer almaktadır. Bu güzide hafıza mekanında tarihe tanıklık etmenin, Kuveyt'in zengin kültürünü yakından tanımanın ve ziyaretimiz boyunca gösterdiğiniz misafirperverliğin güzel hatırasını daima muhafaza edeceğim."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.