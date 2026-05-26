Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Merhametin ve paylaşmanın en güzel haliyle hayat bulduğu bu mübarek günlerin, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum kardeşlerimiz için barışa ve kurtuluşa vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
