Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA