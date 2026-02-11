Haberler

Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' nedeniyle sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' nedeniyle sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kız çocuğunun gözlerinde parlayan merak, geleceğin en büyük keşiflerine açılan kapıdır. Onların bilime olan ilgisini desteklemek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Dünden bugüne tek gayemiz, kız çocuklarımızın, eğitimde, bilimde ve teknolojide yeniliklerin öncüsü olmasıdır. Zira kadınlarımızın ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider konumunda görmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle, bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim, yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

AK Partili isimden atama kararına çarpıcı yorum: Bu ilk kez oluyor
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor