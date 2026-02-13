Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT'nin bu sene 7'ncisini gerçekleştirdiği World Citizen Ödül Töreni'ne katılmaktan mutluluk duydum. İnsaniyetin bir dili, rengi ve coğrafyası olmadığını hatırlatan bu özel buluşmada, insan onurunu müdafaa eden ve hayatı güzelleştiren kalplerle bir araya geldik. Her birinin hikayesi ile insanlığın pes etmediğini ve farklı coğrafyalarda nice adsız kahramanın adil bir dünya için mücadele ettiği gerçeğini bir kez daha hatırladık. İnanıyorum ki onların duruşu, hak ile batılın savaşında doğru tarafta yer alan herkese güç verecektir." ifadelerini kullandı.

Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü'nün sahibi, Filistin'deki soykırımı dünyaya aktarırken şehit edilen gazeteci Yahya Barzaq'ı ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ettiğini kaydeden Erdoğan, ödüle layık görülen değerli isimleri gönülden tebrik ettiğini, insanlık adına ortaya koydukları cesaret ve başarının daim olmasını dilediğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, TRT ailesine ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.