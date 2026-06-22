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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Sergisi Mesajı

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"Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi, tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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