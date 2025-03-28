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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü Mesajı

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BM Genel Kurulu'nda düzenlenen 'Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru' temalı etkinlikte Emine Erdoğan, doğanın korunmasına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla düzenlenen özel etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinlikte BM Genel Kurul Salonu'nun duvarlarına yansıtılan ve atıkların doğaya verdiği zararların anlatıldığı videoya yer verdi.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü 3'üncü yıl dönümü etkinliğinde, dünyamızın hikayesi BM Genel Kurul Salonu'nun duvarlarına yansıdı. Doğa fısıldadı, denizler konuştu, dağlar yankılandı: Elimizde yeterince var. Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle kullanırsak hepimize yeter." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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