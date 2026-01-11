Haberler

Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Palet Türk Müziği İlkokulunun, Türk müziğine yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda ayrıca, ziyaretten görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı

'Gizemli virüs' ülkeyi baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı