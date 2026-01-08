Haberler

Emine Erdoğan'dan Malezya Başbakanının eşi ile yaptığı ziyaretlerden paylaşım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulu'nu ziyaretlerine ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik zemininde yükselen Türkiye-Malezya ilişkilerinin huzura, istikrara ve ortak iyiliğe hizmet eden bir geleceğin inşasına vesile olmasını diliyorum" dedi. Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan ile Wan Azizah İsmail'in Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulu'nu ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
