Emine Erdoğan'dan çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik toplantıya ilişkin paylaşım Açıklaması

"Çocukların korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül politikaların, iyi uygulama örneklerinin ve uluslararası işbirliği imkanlarının değerlendirileceği toplantının çocuklarımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocukların korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül politikaların, iyi uygulama örneklerinin ve uluslararası işbirliği imkanlarının değerlendirileceği toplantının çocuklarımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, "Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı" programına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ev sahipliğinde, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 'Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı Programı'na katılmaktan memnuniyet duydum. Çocukların korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül politikaların, iyi uygulama örneklerinin ve uluslararası işbirliği imkanlarının değerlendirileceği toplantının çocuklarımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
