Haberler

Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde açılan "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde açılan "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin hayırlı olmasını diledi.

NSosyal hesabından serginin açılışına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fransa'da Avrupa Konseyi ev sahipliğinde ziyarete açılan ' Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Kültürel mirasın korunmasını teşvik eden ve toplumlar arasında diyaloğu destekleyen bir kurum olan Avrupa Konseyi himayesinde böylesine değerli bir projenin bir sergiyle taçlandırılması son derece anlamlı.

Serginin Anadolu'nun yüzyıllara dayanan köklü dokumacılık geleneğini uluslararası topluma taşıyacak olması ise ayrıca mutluluk verici. Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi birikimine, doğa dostu üretim bilgeliğine ve kadın emeğinin paha biçilemez katkısına kapı aralayan bu özel serginin, tüm ziyaretçileri için ilham verici bir deneyim sunmasını temenni ediyorum. Sergide emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Türkiye'nin yöresel dokumaları ilk kez bir arada

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2021'de hayata geçirilen "Türkiye Dokuma Atlası" projesi, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirmesi bakımından önem taşıyor.

Türkiye'nin yedi bölgesinden yüzyıllar boyunca aktarılan dokuma bilgisini uluslararası bir zeminde görünür kılmayı hedefleyen sergi, ziyaretçilerin Türkiye'nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alan kapsamlı kültürel mirasını tanımasını sağlıyor.

Dokumanın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültür taşıyıcısı olduğuna dikkat çekilen sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var