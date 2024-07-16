Emine Erdoğan, Aşure Günü'nde Kerbela şehitlerini anıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure Günü'nde Kerbela şehitlerini anarak, ibadet ve duaların kabul olması dileğinde bulundu. Emine Erdoğan, Aşure aşının feyzi kalplere şifa olmasını dilerken, Kerbela şehitlerini rahmetle yad ettiğini ve Rabb'den ibadetlerin ve duaların kabul olmasını niyaz ettiğini belirtti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure Günü nedeniyle Kerbela şehitlerini anıp, ibadet ve duaların kabul olması dileğinde bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, Aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum" dedi.