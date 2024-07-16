Emine Erdoğan, Aşure Günü'nde Kerbela şehitlerini anıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure Günü nedeniyle Kerbela şehitlerini anıp, ibadet ve duaların kabul olması dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, Aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum" dedi.