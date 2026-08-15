Haberler

Emine Erdoğan'dan AK Parti 25. Yıl Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Ak Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Programdan görüntülere de yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan, "AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor

Geceye damga vuran isim! Herkes onu konuşuyor
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

Süleymancılar'ın merkezine baskın

Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

Yok artık Barış! Yaptığını görenler hayret ediyor!