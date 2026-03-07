Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İstanbul'da gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla düzenlediği iftar programına katılmaktan memnuniyet duyduk. İş, sivil toplum, sanat ve spor dünyasında başarılarıyla öncü olan, üreten ve ilklere imza atan güçlü kadınlarla bir araya geldik. Her birini yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.