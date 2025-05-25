Emine Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne Destek

Emine Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne Destek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7'nci Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7'nci Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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