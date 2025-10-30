Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılı. Bir asrı aşan bu kutlu yürüyüş, aziz Türk milletinin azmi ve fedakarlığı ile güçlenerek geleceğe taşınıyor" ifadelerini kullandı.