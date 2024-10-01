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Emine Erdoğan, CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı temsilcilerini kabul etti

Emine Erdoğan, CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı temsilcilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı CEO'su Janne Taalas ve Kıdemli Yöneticisi Saana Keskitalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı CEO'su Janne Taalas ve Kıdemli Yöneticisi Saana Keskitalo ile görüştü.

Emine Erdoğan, Devlet Konukevi'nde gerçekleşen kabulde, CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı CEO'su Janne Taalas'tan vakfın faaliyetleri, Filistin konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari tarafından 25 yıl önce kurulan vakfın, dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü barışı destekleme çalışmaları hakkında Emine Erdoğan'a bilgi veren Taalas, bugüne kadar 50'den fazla barış, çatışma çözümü sürecine bağımsız ve güvenilir taraf olarak dahil olduklarını anlattı.

Taalas, Avrasya bölgesinde, Ukrayna, Moldova, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlarda faaliyet gösterdiklerini, Orta Doğu'da ise Libya, Filistin, Kızıldeniz Bölgesi, Yemen ve Irak'ta çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Emine Erdoğan, vakfın Filistin'de yürüttüğü faaliyetler ve ortak yapılabilecek çalışmaların ele alındığı görüşmede, Filistin'de bilhassa kadınların barış sürecine aktif dahil olabilmesi için özel çalıştıklarını aktardı, Filistin'de sürdürülebilir barış için ulusal birliğin sağlanmasının önemini vurguladı.

Martti Ahtisaari Barış Vakfı CEO'su Janne Taalas da Emine Erdoğan'ın başarılı çalışmaları ve çabalarıyla tüm dünya kadınları için anlamlı bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

"Filistin'de kadınların barış sürecine aktif katılımı için gösterilen çabaları öğrenmekten memnuniyet duydum"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı açıklamada da CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı İcra Kurulu Başkanı Janne Taalas ile bir araya geldiklerini belirtti.

Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari tarafından 25 yıl önce kurulan vakfın, dünyanın farklı bölgelerinde barışı destekleme faaliyetleri hakkında bilgi aldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, vakfın Filistin konusundaki çalışmalarını ele aldık ve bu alandaki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik. Bilhassa Filistin'de kadınların barış sürecine aktif katılımı için gösterilen çabaları öğrenmekten memnuniyet duydum. Filistin'de sürdürülebilir barışın sağlanmasında ulusal birliğin önemine dair hemfikiriz. Nazik ziyaretleri için Sayın Taalas'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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