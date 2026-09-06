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Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filenin Sultanları'nı tebrik ederek, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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