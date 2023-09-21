Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşilk eden Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşilk eden Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi.

Eminme Erdoğan "Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldik. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Samimi ve içten ev sahiplikleri için Bayan Biden'a teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.