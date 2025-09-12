Emine Erdoğan, 5'inci Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Dünyayı Şekillendiren Eğitim' temasıyla düzenlenen 5'inci Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajlarla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirvenin açılışına gönderdiği video mesajında, dünyanın, insanın içinde taşıdığı değerlerin özeti olduğunu belirterek, "Adil, güvenli, barışçıl bir düzen empati köprüleri kurabilen rafine akıllarla mümkündür. Bu manevi donanımın yoluysa değer temelli bir eğitimden ve insandaki cevheri kuyumcu titizliğiyle işleyen öğretmenlerden geçer. Bu öğretmenler bazen okulda, bazen de hayatın dönemeçlerinde karşımıza çıkarlar. Tıpkı, her genç gibi benim de zihnimin cevaplanmayı bekleyen nice soruyla dopdolu olduğu gençlik yıllarımda yolumun Şule Yüksel Şenler'le kesişmesi gibi" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Şenler'in, 60'lar ve 70'ler Türkiye'sinde, cesur bir kadın lider, kanaat önderi ve insan hakları savunucusu olarak tarih sahnesine çıktığını belirterek, kendisinin de sivil toplum çalışmalarına olan ilgisi sayesinde, onun çemberinde yetişme bahtiyarlığına sahip olduğunu bildirdi. Şenler'in örnekliğinde, bir insanın başlı başına bir okul olabileceğini gördüğünü aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorunlara duyarsız kalmamayı, elini taşın altına koymayı ondan öğrendim. Bugün çevre meselelerinden insani krizlere kadar yürüttüğüm her çalışmanın tohumlarını o günlerde attım. Çünkü o, inandığı ve savunduğu her değeri, birebir hayatına yansıtan, yaşamını bir eğitim yuvasına dönüştüren eşsiz bir rol modeldi. Bu yüzden şükran nişanesi olan kurdeleyi, ömrünü insanlığın çıkmazlarına çözüm üretmeye adamış Şule Yüksel Şenler'e ithaf ediyorum. Zira dünyayı güzelleştiren, insan yetiştirmeyi geleceğe bırakılmış en büyük miras olarak gören eğitimciler, insanlığı ileri taşıyan örnek şahsiyetlerdir."

OLENA ZELENSKA'YA TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan, zirvenin kapanış programı için de video mesaj gönderdi. Mesajında, insanlığın ortak geleceğine katkı sunan bu anlamlı girişime öncülük ettiği için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya teşekkür eden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki insanların savaşla, zulümle, açlıkla boğuştuğu, dünya yetim nüfusunun ve mülteci sayılarının hızla arttığı, doğal kaynakların tükendiği ve iyi haberler almaya hasret kaldığımız dünyamızda, insanlığı yeniden ayağa kaldıracak yegane güç, eğitimdir. Bu öyle bir eğitim olmalıdır ki genç zihinleri, etik filtrelerden geçmemiş bilginin yığılacağı ambarlar olarak görmesin. Bilakis, insanı bir cevher gibi işlesin, potansiyelinin zirvesine taşısın. Adalet, merhamet, iyilik ve doğruluk gibi değerlerle tanıştırsın. Teknolojiyi, yanlış bilgi yaymak, toplumları manipüle etmek, kutuplaşmayı artırmak ve zenginlik saydığımız farklılıklarımızı yok etmek için kullanmanın önüne geçsin. Meslekleri icra edecek insan kaynağı değil, insanlığa hizmet edecek şahsiyetler yetiştirsin."

Bunu başarmanın, ancak değer ve ahlak temelli eğitim modelleri ve tüm çocukların eğitim hakkına erişmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şu bir gerçek ki Ukrayna'nın, Gazze'nin, Suriye'nin, Afrika'nın ve dünyanın tüm çocuklarına umutla bakabildikleri aydınlık bir gelecek borçluyuz. Türkiye olarak, küresel markamız haline gelen Türkiye Maarif Vakfımızla dünya genelinde 55 ülkeye adil, kucaklayıcı ve barışçıl bir eğitim götürüyoruz. Çünkü, meyveleri nesiller boyunca toplanacak bir dönüşümü ancak böyle başlatabiliriz. Bu düşüncelerle, 5'inci Lider Eşleri Zirvesi'nin, yeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İNSANİ DEĞERLERİ MERKEZE ALAN EĞİTİMİ ESAS ALIYORUZ'

