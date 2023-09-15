Emet'te alt yapı çalışmaları için trafik düzenlemeleri yapılacak

Kütahya'nın Emet ilçesinde alt yapı çalışmaları nedeniyle şehir içi trafiğinde oluşabilecek aksamaları önlemek adına trafiğin en yoğun olduğu alanlarda düzenlemeler yapmak amacıyla belediye tarafından toplantı gerçekleştirildi.

Halkın ortak kullanım alanı şehir merkezin de alt yapı çalışmaları sürerken, trafik ara yollara sarktı. Ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanan ilçede sıkıntıların çözümü ve yeni alınacak tedbirler için komisyon bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, merkezde yapılacak çalışmanın güzergahların katılımcılara gösterirken trafik akışının hangi cadde ve sokaklarda verileceği ele alındı. Çalışmalar çerçevesinde trafiğe kapanacak yollar, alternatif güzergahlar, konulacak uyarı levhaları genel anlamda değerlendirilip karara bağlandı.

" Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleri, Emet ilçesinde sahada daha önce incelemeler yaparak, teknik bilgi alışverişi gerçekleştirmişti. Çalışmalar sonunda şehir için örnek planlamalar geldi ve bu çalışmalarla ilgili toplantılar gerçekleştirildi. Bu işbirliği, Emet ilçesinin yeniden imarı için büyük bir adım olarak görülüyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediyeler arası işbirliğinin önemini vurgulayarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve ekibine teşekkür etti. - KÜTAHYA