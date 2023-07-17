Emet Belediyesi, Alt ve Üst Yapı Çalışmalarıyla Yoğun Bir Yaz Geçirecek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezinde alt ve üst yapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu kanalları ve su getirme hattı da tamamlandı. Başkan Doğan, halka en iyi hizmetin alt yapı ve sağlıklı içme suyu olduğunu vurguladı ve çalışmaların ilçe merkezine doğru ilerlediğini söyledi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezinde bu yaz alt ve üst yapı çalışmaları ile yoğun bir yaz geçirileceğine işaret etti.

İlçede 68 kilometre kanalizasyon, 58 kilometre yeni içme suyu hattı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Kurban bayramı ve festival haftasında ara verilen çalışmalar yoğunluk kazanırken, 3,5 kilometre yağmur suyu kanalları yapım çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Emet Gölet'inden 16 kilometre çelik borularla su getirecek hattında da tamamlandı. Emet merkezi bu yaz şantiyeye dönecek" dedi.

"Halka en iyi hizmet alt yapı ve sağlıklı içme suyudur"

Halka en iyi hizmetin alt yapı ve sağlıklı içme suyu olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan," Çalışmalarımız hakkında esnaf esnaf dolaşarak bilgi veriyoruz. Belediyenin asli görevi sağlıklı içme suyu getirme, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yaşama sürmeleri için modern bir alt yapı ve üst yapı hizmetini sunmaktır. Alt yapı çalışmaları artık ilçe merkezine doğru gelmeye başladı. Alt yapı çalışmalarında yüzde 60'lık fiziksel ve ekonomik aşamaya geldik. Eski Emet olarak tabir ettiğimiz Dere Mahallesinin dar sokakları ve çarşı merkezde çalışmalar yoğunlaşacak. Zorlu bir yaz dönemini halkımızın hoşgörüsü ve duası ile alt yapının kalan yüzde 40'lık bölümünü de tamamlayacağız. Rabbim kazasız belasız bu güzel hizmeti hayırlısı ile tamamlamak nasip etsin. Varlığı ile bilinmeyen yokluğu ile bilinen, sadakai cariyesi olan en kıymetli hizmet alt yapı ve içme suyu modernizasyonudur" dedi. - KÜTAHYA